|2(a вектор)-3(b вектор)| |a вектор |=3 |b вектор | =2 угол между векторами 60 градусов
Геометрия
|2(a вектор)-3(b вектор)| |a вектор |=3 |b вектор | =2 угол между векторами 60 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I 2*a - 3*b I² = (2*a - 3*b) * (2*a - 3*b) = 4 * IaI² - 12 * a * b + 9 * IbI² = 4 * 3² + 9 * 2² - 12 * IaI * I b I * cos 60° = 36 + 36 - 6 * 3 * 2 = 36 Следовательно I 2*a - 3*b I = √ 36 = 6
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