Человек,рост которого равен 1м 70см,стоит рядом с деревом . Найдиту высоту дерева (в метрах), если длина тени человека равно 1м 50см , а длина тени дерева равна 4м 50см

Алгебра
Человек,рост которого равен 1м 70см,стоит рядом с деревом . Найдиту высоту дерева (в метрах), если длина тени человека равно 1м 50см , а длина тени дерева равна 4м 50см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,70 - 1,50 х      - 4,50   х=1,70помножити на 4,50 і поділити на 1,50   х=5,10 --- висота дерева в метрах
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