Человек,рост которого равен 1м 70см,стоит рядом с деревом . Найдиту высоту дерева (в метрах), если длина тени человека равно 1м 50см , а длина тени дерева равна 4м 50см

Алгебра

Человек,рост которого равен 1м 70см,стоит рядом с деревом . Найдиту высоту дерева (в метрах), если длина тени человека равно 1м 50см , а длина тени дерева равна 4м 50см

Автор: Гость