Перечисли известные тебе вещества, из которых получают кислород

Химия
Перечисли известные тебе вещества, из которых получают кислород
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в промышленных условиях - из воздуха; -также можно получить нагреванием перманганата калия 2KMnO₄ ⇒ K₂MnO₄+MnO₂+O₂  I^(стрелочка вверх) -каталитическое разложение пероксида водорода 2H₂O₂ ⇒ 2H₂O+O₂  I^ -каталитическим разложением бертолетовой соли 2KClO₃ ⇒ 2KCl+3O₂  I^ -так же методом электролиза водных растворов щелочей
Гость:
Вода Воздух (содержание кислорода около 20%) Перманганат калия, хлорат калия, нитрат калия Пероксид водорода, пероксид натрия Оксид ртути          
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