решите уравнение: 0.71x-13=10-0.29

Алгебра
решите уравнение: 0.71x-13=10-0.29
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,71х=10-0,29+13 0,71х= 22,71 х=22,71:0,71 х= 31,985
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