Найти dy/dx и d^2y/dx^2 для функции y=sinx/x

Математика
Найти dy/dx и d^2y/dx^2 для функции y=sinx/x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
       (sin x)' * x - sin x * (x)'      x * cox x - sin x y' = ---------------------------- = ----------------------                      x²                                x²           x * cos x - sin x           ( x * cos x - sin x )' * x² - (x * cos x - sin x) * (x²)'   y'' = ( --------------------- ) ' = -------------------------------------------------------------- =                     x²                                             ( x² )²  (-x * sin x) * x² - (x * cos x - sin x) * 2 * x      - x² * sin x - 2 * x * cos x + 2 * sin x   --------------------------------------------------- = --------------------------------------------                              x⁴                                                           x³
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