Найти dy/dx и d^2y/dx^2 для функции y=sinx/x
Математика
Найти dy/dx и d^2y/dx^2 для функции y=sinx/x
Ответ(ы) на вопрос:
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(sin x)' * x - sin x * (x)' x * cox x - sin x y' = ---------------------------- = ---------------------- x² x² x * cos x - sin x ( x * cos x - sin x )' * x² - (x * cos x - sin x) * (x²)' y'' = ( --------------------- ) ' = -------------------------------------------------------------- = x² ( x² )² (-x * sin x) * x² - (x * cos x - sin x) * 2 * x - x² * sin x - 2 * x * cos x + 2 * sin x --------------------------------------------------- = -------------------------------------------- x⁴ x³
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