тело брошено вертикально вверх со скоростью v0. на какой высоте скорость тела уменьшится по модулю в три раза?

Физика

тело брошено вертикально вверх со скоростью v0. на какой высоте скорость тела уменьшится по модулю в три раза?

Автор: Гость