тело брошено вертикально вверх со скоростью v0. на какой высоте скорость тела уменьшится по модулю в три раза?
Физика
тело брошено вертикально вверх со скоростью v0. на какой высоте скорость тела уменьшится по модулю в три раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело поднимется на высоту Н = V0² /(2 * g). Поскольку высота подъема пропорциональна квадрату скорости, то начиная со скорости V0/3 тело поднимется на высоту Н/9. Таким образом, скорость тела уменьшится в 3 раза на высоте 8/9 * H = 8/9 * V0²/(2 * g) = 4 * V0²/(9 * g)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
абсд параллелограмм бе биссектрисса периметр параллелограмма равен 48 см ае больше ед на 3см найти стороны параллелограмма
Геометрия
докажите что катет прямоугольного треугольника есть среднее пропорциональное между гипотенузой и проекцией этого катета на гипотенузу