тело брошено вертикально вверх со скоростью v0. на какой высоте скорость тела уменьшится по модулю в три раза?

Физика
тело брошено вертикально вверх со скоростью v0. на какой высоте скорость тела уменьшится по модулю в три раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело поднимется на высоту  Н = V0² /(2 * g). Поскольку высота подъема пропорциональна квадрату скорости, то начиная со скорости V0/3 тело поднимется на высоту  Н/9. Таким образом, скорость тела уменьшится в 3 раза на высоте 8/9 * H = 8/9 * V0²/(2 * g) = 4 * V0²/(9 * g)
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