Сумма двох сторін трикутника дорівнює 8 см, а кут між ними - 120 градусів. Чому дорівнює радіус кола, вписаного в цей трикутник, якщо його третя сторона дорівнює 7 см?

Геометрия

Сумма двох сторін трикутника дорівнює 8 см, а кут між ними - 120 градусів. Чому дорівнює радіус кола, вписаного в цей трикутник, якщо його третя сторона дорівнює 7 см?

Автор: Гость