Могут ли углы трапеции, взятые последовательно, относиться как 7:3:5:2 ?
Геометрия
Могут ли углы трапеции, взятые последовательно, относиться как 7:3:5:2 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, потому что сумма углов при боковой стороне должна равняться сумме углов при второй боковой стороне, а в данном случае 7 + 3 + 5 + 2 = 17 - нечетное число.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
автомобиль едет со скоростью 60км/ч на сколько должна увеличится скорость,чтобы автомобиль стал проезжать 1км на полминуты быстрее?
Физика
тело брошено вертикально вверх со скоростью v0. на какой высоте скорость тела уменьшится по модулю в три раза?
Геометрия
абсд параллелограмм бе биссектрисса периметр параллелограмма равен 48 см ае больше ед на 3см найти стороны параллелограмма