Два угла трапеции 32*и143*. Найти два других!
Геометрия
Два угла трапеции 32*и143*. Найти два других!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в трапеции сумма двух углов равна 180 и сумма двух других равна 180 (две пары углов, сумма углов каждой пары равна 180) (это следствие свойства внутренних односторонних углов при паралельных прямых и сечной и определения трапеции) 32+143=175 не равно 180 поэтому третий угол =180-32=148 четвертый угол =180-143=37
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