Известны координаты вершин треугольника ABC: А(5;1), B(-1;4), С(6;-2). Найти координаты вектора АА1, являющегося медианой треугольника АВС.

Гость: Гость:

Сначала найдем координаты точки А1, середины стороны ВС. Они равны полусуммам координат точек В и С, то есть А1 = ( (-1 + 6)/2 ; (4 + (-2))/2 ) = ( 2,5 ; 1 ) Тогда АА1 = ( 2,5 - 5 ; 1 - 1 ) = ( -2,5 ; 0 )