В автопробігу брало участь 216 машин.екіпаж кожної машини складався з трьох спортсменів.До фінішу прибуло384 спортсмени.Скільки машин зійшло з дистанції ?
Математика
В автопробігу брало участь 216 машин.екіпаж кожної машини складався з трьох спортсменів.До фінішу прибуло384 спортсмени.Скільки машин зійшло з дистанції ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До финиша прибыло 384/3 = 128 машин. Значит, с дистанции сошло 216 - 128 = 88 машин. Ответ: 88 машин.
Гость:
216×3=648 спортсменов было. 2)648-384=264 спортсмена сошли с дистанции, т.е. 264÷3=88 машин сошли с дистанции. 3)384÷3=128 машин дошли до финиша.
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