В автопробігу брало участь 216 машин.екіпаж кожної машини складався з трьох спортсменів.До фінішу прибуло384 спортсмени.Скільки машин зійшло з дистанції ?

Математика

В автопробігу брало участь 216 машин.екіпаж кожної машини складався з трьох спортсменів.До фінішу прибуло384 спортсмени.Скільки машин зійшло з дистанції ?

Автор: Гость