Тело брошено под углом 30 градусов к горизонту со скоростью 10 м/с . На какую максимальную высоту оно поднимется? На каком расстоянии от места бросания оно упадет?

Физика

Тело брошено под углом 30 градусов к горизонту со скоростью 10 м/с . На какую максимальную высоту оно поднимется? На каком расстоянии от места бросания оно упадет?

Автор: Гость