Тело брошено под углом 30 градусов к горизонту со скоростью 10 м/с . На какую максимальную высоту оно поднимется? На каком расстоянии от места бросания оно упадет?
Физика
Тело брошено под углом 30 градусов к горизонту со скоростью 10 м/с . На какую максимальную высоту оно поднимется? На каком расстоянии от места бросания оно упадет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h(max)=(U(y)* U(y)-U(0y)* U(0y))/2g(y)=(0-U(0)*sinA * U(0)*sinA)/-2g= (U(0)*sinA * U(0)*sinA)/2g h(max)=10*10*0.5*0.5/2*10= 1.25(м) Ответ: h(max)= 1.25(м)
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