Тело брошено под углом 30 градусов к горизонту со скоростью 10 м/с . На какую максимальную высоту оно поднимется? На каком расстоянии от места бросания оно упадет?

Физика
Тело брошено под углом 30 градусов к горизонту со скоростью 10 м/с . На какую максимальную высоту оно поднимется? На каком расстоянии от места бросания оно упадет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h(max)=(U(y)*  U(y)-U(0y)*  U(0y))/2g(y)=(0-U(0)*sinA *  U(0)*sinA)/-2g=  (U(0)*sinA *  U(0)*sinA)/2g  h(max)=10*10*0.5*0.5/2*10= 1.25(м) Ответ:    h(max)= 1.25(м)  
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