геогафическая долгота и ширина города Алма-Аты
Українська література
геогафическая долгота и ширина города Алма-Аты
Ответ(ы) на вопрос:
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Долгота-76 градусов 54 минуты в.д.Ширина-43 градусы 15 минут с.ш.
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