Разложите на неприводимые множители многочлен: а)27×³-10; г)(6х+3)²-(5х-4)²; б)×³+5; д)8х³-(х-5)³; в)2х²-15; в)125х³+(х+1)³;
Алгебра
Разложите на неприводимые множители многочлен: а)27×³-10; г)(6х+3)²-(5х-4)²; б)×³+5; д)8х³-(х-5)³; в)2х²-15; в)125х³+(х+1)³;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)27×³-10=(3х-корень кубический(10))(x^2+3x*корень кубический (10)+корень кубический (100)); г)(6х+3)²-(5х-4)²=(6х+3+(5х-4))(6х+3-(5х-4))= =(6х+3+5х-4)(6х+3-5х+4)=(9х-1)(х+7); б)×³+5=(x+корень кубический(5))(x^2-x*корень кубический(5)+корень кубический(25)); д)8х³-(х-5)³=(2x-(x-5))(4x^2+2x(x-5)+(x-5)^2)= =(2x-x+5)(4x^2+2x^2-10x+x^2-10x+25)= =(x+5)(7x^2-20x+25); в)2х²-15=(x*корень(2)+корень(15))(х*корень(2)-корень(15)); в)125х³+(х+1)³=(5x+x+1)(25x^2+(x+1)^2)= =(6x+1)(25x^2+x^2+2x+1)=(6x+1)(26x^2+2x+1)
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