3 мальчика--Олег,Василий и Евгений играли машинками-самосвалом, бензовозом и бетономешалкой. На вопрос воспитателя кто хозяинкаждой машинки они ответилиОлег:моя машинка самосвал, Василий:моя не самосвал, Евгений:моя не бензово...

Математика

3 мальчика--Олег,Василий и Евгений играли машинками-самосвалом, бензовозом и бетономешалкой. На вопрос воспитателя кто хозяинкаждой машинки они ответилиОлег:моя машинка самосвал, Василий:моя не самосвал, Евгений:моя не бензовоз.Нужно определить хозяина каждой машинки, если только один мальчик сказал правду.

Автор: Гость