3 мальчика--Олег,Василий и Евгений играли машинками-самосвалом, бензовозом и бетономешалкой. На вопрос воспитателя кто хозяинкаждой машинки они ответилиОлег:моя машинка самосвал, Василий:моя не самосвал, Евгений:моя не бензово...
Математика
3 мальчика--Олег,Василий и Евгений играли машинками-самосвалом, бензовозом и бетономешалкой. На вопрос воспитателя кто хозяинкаждой машинки они ответилиОлег:моя машинка самосвал, Василий:моя не самосвал, Евгений:моя не бензовоз.Нужно определить хозяина каждой машинки, если только один мальчик сказал правду.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю что :Олег-самосвал;Василий-бензовоз;Евгений-бетономешалка
Гость:
Олег-Самосвал Василий-бензовоз Евгений- бетонамешалка
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