составить предложение росток,растовщик
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составить предложение росток,растовщик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Жадный ростовщик занял денег купцу. 2)Через несколько дней после посева в земле появился первый росток.
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