решить неравенство sin t больше кореня из 2 делённое на 2
Геометрия
решить неравенство sin t больше кореня из 2 делённое на 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t ∈ ( π / 4 + 2 * π * n ; 3 * π / 4 + 2 * π * n ) , n ∈ Z Это потому что arcsin ( √ 2 / 2 ) = π / 4
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