в чем сходство и различие между химичиским и алгеброичиским уровнением

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Сходство что используется знак прибавления "+", а также балансировка уравнения происходит по правилам равенства - число атомов одного и того же элемента в обоих частях уравнения должно быть одинаково, например 2Cl = Cl2 Различий же больше - при той же балансировке важно учитывать что количество атомов/молекул - целое число, не может быть 3,5H2O или 0,5HF Знак = в химии означает что реакция идет в одну сторону, если реакция идет в двух направлениях - надо написать двуноправленную стрелку В результате реакции получаются новые вещ-ва., может выделяться тепло, газ, осадок. что не скажешь про математику)