Сколько витков должна содержать катушка с площадью поперечного сечения 50см^2, чтобы при изменении магнитной индукции от 0,2 до 0,3Тл в течение 4мс в ней возбуждалась ЭДС 10В?
Физика
Сколько витков должна содержать катушка с площадью поперечного сечения 50см^2, чтобы при изменении магнитной индукции от 0,2 до 0,3Тл в течение 4мс в ней возбуждалась ЭДС 10В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый виток представляет собой источник тока. Виток за витком, конец одного соединен с началом следующего. Последовательное соединение Результирующая ЭДС равна E=N*E1 E-вся ЭДС индукция E1-ЭДС индукции одного витка E1=ΔBS/t E=N*ΔB*S/t N=E*t/ΔB*S=[latex] \frac{10*4*10^-3}{0.1*0.005} =80[/latex]
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