Сколько витков должна содержать катушка с площадью поперечного сечения 50см^2, чтобы при изменении магнитной индукции от 0,2 до 0,3Тл в течение 4мс в ней возбуждалась ЭДС 10В?

Физика

Сколько витков должна содержать катушка с площадью поперечного сечения 50см^2, чтобы при изменении магнитной индукции от 0,2 до 0,3Тл в течение 4мс в ней возбуждалась ЭДС 10В?

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