при взаимодействии оксида кальция со 112 литрами углекислого газа получилось 475 гр.карбоната кальция.Массовая доля выхода продукта реакции равна:а)65%, б)75%, в)85%, г)95%.

Гость: Гость:

Вообще-то, надо найти не массовую долю выхода реакции(такого понятия не существует), а просто выход реакции. Ну, решаем. Теоритическое количество молей карбоната кальция равно: V(CO2)/Vм=112/22.4=5 моль. Затем находим теоритическую массу карбоната кальция: 5 моль*Mr(СаCO3)=5*100=500 грамм. Т.к известна практическая масса карбоната кальция то найдем выход реакции: 475 грамм/500 грамм=0,95 или 95%. То есть ответ г.