Есть ли в Беларуси районы, перспективные в плане добычи рудных полезных иск
Українська література
Есть ли в Беларуси районы, перспективные в плане добычи рудных полезных иск
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мелашевський район виробляють рудні копалини
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