Есть ли в Беларуси районы, перспективные в плане добычи рудных полезных иск

Українська література
Есть ли в Беларуси районы, перспективные в плане добычи рудных полезных иск
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Гость:
Мелашевський район виробляють рудні копалини
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