Решите неравенство |x^2-8| больше либо равно 2x

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|x^2-8|>2x если х<0 очевидно выполняется, так как слева неотрицательное выражение справа отрицательное если х=0 л.ч. равна 8 ,правая 0, для токи х=0 неравенство тоже выполняется. пусть теперь х>0 тогда обе части неравенства неотрицательны, перейдем к равносильному, понеся обе части неравенства к квадрату, получим (используя тот факт что квадрат модуля выражения равен квадрату выражения, |A|^2=A^2) (x^2-8)^2>(2x)^2 x^4-16x^2+64>4x^2 x^2-20x^2+64>0 (x^2-4)(x^2-16)>0 (x+4)(x+2)(x-2)(x-4)>0 которое решим методом интервалов, учев , что нас интересует только те х, которые больше 0 критические точки -4, -2, 2, 4 (при них левая часть обращается в 0), они разбивают координатную прямую на промутки (-бесконечность; -4), (-4;-2), (-2;2), (2;4), (4;+бесконечность), на каждом из которых левая часть неравенства сохраняет знак, нас интересует поведение левой части только на трех промежутках (0;2), (2,4) (4;+бесконечность) возьмем точку х=5 , л.ч.= (x+4)(x+2)(x-2)(x-4)=(5+4)(5+2)(5-2)(5-4)>0 а значит на промежутке (4;+бесконечность) л.ч неравенства >0 , (5 принадлежит указанному промежутку, что верно для нее, верно для всего промежутка) возьмем точку х=3, л.ч.= (x+4)(x+2)(x-2)(x-4)=(3+4)(3+2)(3-2)(3-4)<0 а значит на промежутке (2:4) л.ч неравенства <0 , (3 принадлежит указанному промежутку, что верно для нее, верно для всего промежутка) возьмем точку 1 л.ч= (x+4)(x+2)(x-2)(x-4)=(1+4)(1+2)(1-2)(1-4)>0 а значит на промежутке (0;2) л.ч неравенства >0 , (1 принадлежит указанному промежутку, что верно для нее, верно для всего промежутка) обьединяя все найденные решения окончательно получим ответ: (-бесконечность; 2)обьединение (4;+бесконечность)