во сколько раз нужно увеличить начальную скорость брошенного вверх тела, чтобы максимальная высота подъема увеличилась в 4 раза?

Физика
во сколько раз нужно увеличить начальную скорость брошенного вверх тела, чтобы максимальная высота подъема увеличилась в 4 раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота подъема тела пропорциональна квадрату его начальной скорости, поэтому для того, чтоб она возросла в 4 раза, начальная скорость должна возрасти в 2 раза
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