букет из двух хризантем и одной лилии стоит 66 рублей., причём лилия на 9 рублей дешевле хризантемы. какова цена лили и цена хризантемы
Математика
букет из двух хризантем и одной лилии стоит 66 рублей., причём лилия на 9 рублей дешевле хризантемы. какова цена лили и цена хризантемы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть лилия стоит х. тогда хризантема 9+х, тогда все вместе стоит х+2(9+х), что по условию равно 66р. х+2(9+х)=66 х+18+2х=66 3х=66-18 3х=48 х=48:3 х=16 Итак, 1 лилия стоит 16руб, а хриз. 9+16=25, А лилия и хризантема 16+25=41 руб. ответ 41
Гость:
допустим, лилия стоит х руб, тогда х+2(х+9)=66 х+2х+18=66 3х=66-18 х=48/3 х=16 руб цена лилии 16+9=25руб цена хризантемы
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