За три дня выставку посетили 1500 школьников. Во второй день выставку посетили на 120 школьников меньше, чем в первый день, в третий день - на 120 школьников меньше, чев во второй день. Сколько школьников посетили выставку в ка...

Математика

За три дня выставку посетили 1500 школьников. Во второй день выставку посетили на 120 школьников меньше, чем в первый день, в третий день - на 120 школьников меньше, чев во второй день. Сколько школьников посетили выставку в каждый из трёх дней?

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