За три дня выставку посетили 1500 школьников. Во второй день выставку посетили на 120 школьников меньше, чем в первый день, в третий день - на 120 школьников меньше, чев во второй день. Сколько школьников посетили выставку в ка...
Математика
За три дня выставку посетили 1500 школьников. Во второй день выставку посетили на 120 школьников меньше, чем в первый день, в третий день - на 120 школьников меньше, чев во второй день. Сколько школьников посетили выставку в каждый из трёх дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первый день-1500 ш. второй день-на 120 ш.меньше чем в первый третий день-на 120 шк меньше чем во второй решение: 1)1500-120=1300 школьников во второй день 2)1300-120=1100 школьников в третий день ответ:1 день-1500шк. 2 день-1300 шк. 3 день-1100 шк.
Гость:
х школьников посетило выставку в первый день х - 120 школьников посетило выставку во второй день (х - 120)-120= х - 240 школьников посетило выставку в третий день По условию известно, что за три дня выставку посетило 1500 школьников. х + х - 120 + х - 240 = 1500 3х = 1860 х = 620 620 школьников посетило выставку в первый день 620 - 120 = 500 школьников посетило выставку во второй день 500 - 120 = 380 школьников посетило выставку в третий день
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