можно ли из звуков слова дорожка составить слово [шар]; из звуков слова чайка составить слово [ч'ай]; почему нельзя из звуков слова дощечка составить слово щечка ([щ'оч'ка]); из звуков слова морошка составить слово [мошка]
Русский язык
можно ли из звуков слова дорожка составить слово [шар]; из звуков слова чайка составить слово [ч'ай]; почему нельзя из звуков слова дощечка составить слово щечка ([щ'оч'ка]); из звуков слова морошка составить слово [мошка]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{дарошка}-(шар)(чайка)-(чай) нельзя т.к. дощечка произносится по звукам как (дащечка)и буквы О по звукам там не нет и поэтому слово щечка не получается,в слове морошка получается слово (марошка)-(мошка)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Айдына 27 марок.У Еркена на 9 марок больше,а у Нурлана в 3 раза меньше,чем у Айдына .Могут ли они все марки поделить поровну между собой? По скол...
Математика
букет из двух хризантем и одной лилии стоит 66 рублей., причём лилия на 9 рублей дешевле хризантемы. какова цена лили и цена хризантемы
Математика
За три дня выставку посетили 1500 школьников. Во второй день выставку посетили на 120 школьников меньше, чем в первый день, в третий день - на 120 ...
Физика
во сколько раз нужно увеличить начальную скорость брошенного вверх тела, чтобы максимальная высота подъема увеличилась в 4 раза?