можно ли из звуков слова дорожка составить слово [шар]; из звуков слова чайка составить слово [ч'ай]; почему нельзя из звуков слова дощечка составить слово щечка ([щ'оч'ка]); из звуков слова морошка составить слово [мошка]

Гость: Гость:

{дарошка}-(шар)(чайка)-(чай) нельзя т.к. дощечка произносится по звукам как (дащечка)и буквы О по звукам там не нет и поэтому слово щечка не получается,в слове морошка получается слово (марошка)-(мошка)