Контролер за 10 мин проверил 50 деталей. Сколько деталей он проверит за 1 ч, если будет проверять по столько же деталей в минуту?
Математика
Контролер за 10 мин проверил 50 деталей. Сколько деталей он проверит за 1 ч, если будет проверять по столько же деталей в минуту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60/10=6раз час больше 10 мин 50*6=300 деталей за час
Гость:
1 час=60мин. 60/10=6. в 1 часе 6 раз по 10 минут. Контролер за 10 мин проверяет 50 деталей. 6*50=300 деталей он проверит за час.
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