Контролер за 10 мин проверил 50 деталей. Сколько деталей он проверит за 1 ч, если будет проверять по столько же деталей в минуту?

Математика

Контролер за 10 мин проверил 50 деталей. Сколько деталей он проверит за 1 ч, если будет проверять по столько же деталей в минуту?

Автор: Гость