Числитель трех дробей пропорционален числам 1,2,5, а знаменатель их соответственно 1,3,7 среднее орифметическое этих дробей 200/441 найдите эти дроби

Математика

Числитель трех дробей пропорционален числам 1,2,5, а знаменатель их соответственно 1,3,7 среднее орифметическое этих дробей 200/441 найдите эти дроби

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