Числитель трех дробей пропорционален числам 1,2,5, а знаменатель их соответственно 1,3,7 среднее орифметическое этих дробей 200/441 найдите эти дроби
Математика
Числитель трех дробей пропорционален числам 1,2,5, а знаменатель их соответственно 1,3,7 среднее орифметическое этих дробей 200/441 найдите эти дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первое число Х, тогда второе - 2 * Х / 3, а третье - 5 * Х / 7. Получаем (Х + 2 * Х /3 + 5 * X/7)/3 = 200 / 441 (21 + 14 + 15) * X / 21 = 200 / 147 Х = 4 / 7 Итак, эти числа 4/7 , 8/21 и 20/49
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