катя сложила из палочек прямоугольник, длина которого 25см, а ширина 10см. сколько палочек использовала катя, если длина одной палочки 50мм
Математика
катя сложила из палочек прямоугольник, длина которого 25см, а ширина 10см. сколько палочек использовала катя, если длина одной палочки 50мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50мм=5см 25/5+10/5=5+2=7шт использовала Катя
Гость:
1)найдём периметр прямоугольника (25+10)*2=35*2= 70 см 2)отвечаем на вопрос задачи,дпя этого переведём 70 см = 700мм,поэтому 700:50= 14 палочек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Контролер за 10 мин проверил 50 деталей. Сколько деталей он проверит за 1 ч, если будет проверять по столько же деталей в минуту?
Математика
Числитель трех дробей пропорционален числам 1,2,5, а знаменатель их соответственно 1,3,7 среднее орифметическое этих дробей 200/441 найдите эти дроби
Русский язык
можно ли из звуков слова дорожка составить слово [шар]; из звуков слова чайка составить слово [ч'ай]; почему нельзя из звуков слова дощечка состави...