катя сложила из палочек прямоугольник, длина которого 25см, а ширина 10см. сколько палочек использовала катя, если длина одной палочки 50мм

Математика
катя сложила из палочек прямоугольник, длина которого 25см, а ширина 10см. сколько палочек использовала катя, если длина одной палочки 50мм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50мм=5см 25/5+10/5=5+2=7шт использовала Катя
Гость:
1)найдём периметр прямоугольника (25+10)*2=35*2= 70 см 2)отвечаем на вопрос задачи,дпя этого переведём 70 см =  700мм,поэтому 700:50= 14 палочек
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