катя сложила из палочек прямоугольник, длина которого 25см, а ширина 10см. сколько палочек использовала катя, если длина одной палочки 50мм

Математика

катя сложила из палочек прямоугольник, длина которого 25см, а ширина 10см. сколько палочек использовала катя, если длина одной палочки 50мм

Автор: Гость