турист заметил,что если он будет делать 2 шага в секунду,то мост длиной 260 м он преодолеет за 4 мин 20 с.Какова длина шага туриста? ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ ОН ПРЕОДОЛЕЕТ МОСТ,ЕСЛИ УВИЛИЧИТЬ ШАГ НА 15 СМ?
Математика
турист заметил,что если он будет делать 2 шага в секунду,то мост длиной 260 м он преодолеет за 4 мин 20 с.Какова длина шага туриста? ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ ОН ПРЕОДОЛЕЕТ МОСТ,ЕСЛИ УВИЛИЧИТЬ ШАГ НА 15 СМ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 мин 20 с=4*60+20=260 с 2) 260:260 =1 м\с - длина 2 шагов туриста 3) 1:2=0.5 м=50 см - длина шага туриста 4) 50+15=65 см - длина нового шага туриста 5) 65*2=130 см=1.3 м - будет проходить турист за секунду 6) 260:1.3=200 с=3 мин 20 с - за такое время турист преодолеет мост, если увеличт шаг на 15 см
Гость:
4мин20с=260с, т.е. за 1с он проходит 1м 260/260=1, ⇒ шаг туриста =1/2=50см если увеличить шаг, то получим 50+15=65см, 2 шага = 65*2=130см=1,3м 260/1,3=200с=3,33мин=3мин20с
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