турист заметил,что если он будет делать 2 шага в секунду,то мост длиной 260 м он преодолеет за 4 мин 20 с.Какова длина шага туриста? ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ ОН ПРЕОДОЛЕЕТ МОСТ,ЕСЛИ УВИЛИЧИТЬ ШАГ НА 15 СМ?

Математика

турист заметил,что если он будет делать 2 шага в секунду,то мост длиной 260 м он преодолеет за 4 мин 20 с.Какова длина шага туриста? ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ ОН ПРЕОДОЛЕЕТ МОСТ,ЕСЛИ УВИЛИЧИТЬ ШАГ НА 15 СМ?

Автор: Гость