токарь за 45 мин изготовил 21 деталь за какое время токарь изготовит 14 деталей? сколько деталей токарь изготовит за час

Гость: Гость:

за 45 минут токарь изготовил 21 деталь, значит за 15 минут=45:3 токарь изгововит 7деталей= 21:3 а за 30 минут =15 минут*2 токарь изготовит 14деталей=7деталей *2 ответ: за 30 минут(полчаса)