токарь за 45 мин изготовил 21 деталь за какое время токарь изготовит 14 деталей? сколько деталей токарь изготовит за час
Математика
токарь за 45 мин изготовил 21 деталь за какое время токарь изготовит 14 деталей? сколько деталей токарь изготовит за час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за 45 минут токарь изготовил 21 деталь, значит за 15 минут=45:3 токарь изгововит 7деталей= 21:3 а за 30 минут =15 минут*2 токарь изготовит 14деталей=7деталей *2 ответ: за 30 минут(полчаса)
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