Моторная лодка прошла против течения реки 16 км и вернулась обрано, затратив на обратный путь на 40 минут меньше, чем на путь против течения. Скорость течения реки 2 км/ч. Найдите скорость лодки в стоячей воде(тоесть собственну...

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х км/ч собственная скорость лодки (х+2) км/ч скорость лодки по течению (х-2) км/ч скорость лодки против течения По условию известно, что лодка прошла против течения реки 16 км и вернулась обрано, затратив на обратный путь на 40 минут = 40/60 ч = 2/3 ч меньше, чем на путь против течения. Составим уравнение 16/(х-2) - 16(х+2) = 2/3 3*(16(х+2) - 16(х-2)) = 2(х-2)(х+2) 3*(16х + 32 - 16х + 32)= 2(х² - 4) 3* 64 = 2(х² - 4) х² - 4 = 96 х² = 100 х = 10 Ответ. 10 км/ч собственная скорость лодки.