У запису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 поставте між деякими цифрами знак "+" або "-" так, щоб отримати число 100
Математика
У запису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 поставте між деякими цифрами знак "+" або "-" так, щоб отримати число 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 89 = 100
Гость:
[latex]12+3+4+5-6-7+89=100[/latex]
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