пощытайте пажалуста S = 1/2*10*10*sin75
Геометрия
пощытайте пажалуста S = 1/2*10*10*sin75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin 75=sin(30+45)=sin30cos45+sin45cos30=1\2*корень(2)\2+корень(2)\2*корень(3)\2= =(1+корень(3))*корень(2)\4 S = 1/2*10*10*sin75=50*(1+корень(3))*корень(2)\4= =25\2*(1+корень(3))*корень(2)
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