Начерти две ломанные, состоящие из четырёх звеньев: замкнутую и незамкнутую
Математика
Начерти две ломанные, состоящие из четырёх звеньев: замкнутую и незамкнутую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комп глючит. Короче. Начерти квадрат - это замкнутая ломаная Начерти такую фигуру _/\_ это незамкнутая
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