знайты лощу ромба з перыметром 16коренив з 2 и кутом 135 градусов
Геометрия
знайты лощу ромба з перыметром 16коренив з 2 и кутом 135 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
периметр ромба равен Р=4a сторона ромба равна а=Р\4=16коренив з 2 \4=4*корень(2) Площадь ромба равна S=1\2a^2 * sin альфа S=1\2*(4*корень(2))^2 *sin 135=1\2*16*2*корень(2)\2=8*корень(2)
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