извесно что маштаб карты такой :в 1см 40км .определите расстояние от Киева до Харькова ,если на карте оно состовляет 10,4см

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извесно что маштаб карты такой :в 1см 40км .определите расстояние от Киева до Харькова ,если на карте оно состовляет 10,4см

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