извесно что маштаб карты такой :в 1см 40км .определите расстояние от Киева до Харькова ,если на карте оно состовляет 10,4см
Українська література
извесно что маштаб карты такой :в 1см 40км .определите расстояние от Киева до Харькова ,если на карте оно состовляет 10,4см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть 1 см =40км=х, тогда 10,4х * 40км= 416км
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