Выберите лишний цвет и почему: жёлтый, синий, голубой, зелёный.
История
Выберите лишний цвет и почему: жёлтый, синий, голубой, зелёный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я считаю что зеленый, так как он является определяющим спектром оставшихся 3 цветов. Синий - это цвет между фиолетовым и зеленым, желтый - между оранжевым и зеленым. голубой - между синим и зеленым. зеленый - между жёлтым и голубым.
Гость:
голубой...потому что голубой явл оттенком синего!
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