Выберите лишний цвет и почему: жёлтый, синий, голубой, зелёный.

Гость: Гость:

я считаю что зеленый, так как он является определяющим спектром оставшихся 3 цветов. Синий - это цвет между фиолетовым и зеленым, желтый - между оранжевым и зеленым. голубой - между синим и зеленым. зеленый - между жёлтым и голубым.