Найти массу 50 молей углекислого газа.
Физика
Найти массу 50 молей углекислого газа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=n*M M=Mr M(CO2)=M(C)+M(O)*2=12+16*2= 44 m=50моль*44г/моль= 2200грамм
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