1)Найти наибольшее значение квадратного трехчлена -х^2+6x-4 2)Не выполняя построения,определите пересекаются ли y-1\5x^2 и y=20-3x

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1) y=-x^2+6x-4 y ' =-2x+6 y ' =0 -2x+6=0 2x=6 x=3 Методом интервалов определяем, что при x=3 функция имеет максимум y(3)=-3^2+6*3-4=-9+18-4=5 2) y=(1/5)*x^2 y=20-3x Прямые пересекаются если они имеют общие точки. Проверим (1/5)*x^2=20-3x x^2=100-15x x^2+15*x-100=0 D=b^2-4ac=625>0 - имеет два корня, то есть прямые пересекается в двух точках