Рабочий изготовил 10 деталей на своем станке за 52ч 30мин; станок-автомат изготовил 25 таких же деталей за 43ч 45 мин. Во сколько раз автомат работал быстрее рабочего?

Математика

Рабочий изготовил 10 деталей на своем станке за 52ч 30мин; станок-автомат изготовил 25 таких же деталей за 43ч 45 мин. Во сколько раз автомат работал быстрее рабочего?

Автор: Гость