Рабочий изготовил 10 деталей на своем станке за 52ч 30мин; станок-автомат изготовил 25 таких же деталей за 43ч 45 мин. Во сколько раз автомат работал быстрее рабочего?
Математика
Рабочий изготовил 10 деталей на своем станке за 52ч 30мин; станок-автомат изготовил 25 таких же деталей за 43ч 45 мин. Во сколько раз автомат работал быстрее рабочего?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52,5/10=5,25ч на изготовление одной детали рабочим 43,75/25=1,75ч на изготовление одной детали станком 5,25/1,75=3раза станок работает быстрее
Гость:
52ч30мин = 3150 10:3150=1/315 -производительность рабочего (в мин) 43ч 45 мин = 2625 25:2625=5/525=1/105 -производительность станока-автомата (в мин) 1/105:1/315 = 3 -раза быстрей
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