Петя,Коля и Слава поочерёдно парами становились на весы.Петя и Коля вместе весят 55 кг, Коля и Слава вместе -- 58 кг, а Петя и Слава -- 59 кг. Сколько весит каждый мальчик???
Математика
Петя,Коля и Слава поочерёдно парами становились на весы.Петя и Коля вместе весят 55 кг, Коля и Слава вместе -- 58 кг, а Петя и Слава -- 59 кг. Сколько весит каждый мальчик???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вот) П+К = 55 К+С = 58 П+С = 59 П+К + К+С + П+С = 55+58+59 2К + 2П + 2С = 172 К+П+С = 86 С = 86 - (К+П) = 86-55 = 31 (кг) - весит Слава П = 86 - (К+С) = 86-58 = 28 (кг) - весит Петя К = 86 - (П+С) = 86-59 = 27 (кг) - весит Коля вот задачка решена п-это петя , к-коля,с-слава
Гость:
Петя x Коля y Слава z {x+y =55 {y =55 -x {y =55 -x {y+z=58 {55 -x+z=58 {-2x=-56 {x+z=59 {z=59-x {z=59-x x=28 y=27 z=31
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По проселочной дороге велосепидист едет со скоростью х км/ч, а по шоссе в 3 раза быстрее. Запишите на математическом языке: а) скорость велосепиди...
Алгебра
на строительстве работали две бригады . после пяти дней работы вместе вторую бригаду перевели и первая бригада закончила работу за 9 дней за скольк...
Математика
Впишите в таблицу ответов сумму чисел, которые,по вашему мнению,должны стоять на месте вопросительных знаков:10080;10080;5040;?;420;?;?;2.