Петя,Коля и Слава поочерёдно парами становились на весы.Петя и Коля вместе весят 55 кг, Коля и Слава вместе -- 58 кг, а Петя и Слава -- 59 кг. Сколько весит каждый мальчик???

Математика

Петя,Коля и Слава поочерёдно парами становились на весы.Петя и Коля вместе весят 55 кг, Коля и Слава вместе -- 58 кг, а Петя и Слава -- 59 кг. Сколько весит каждый мальчик???

Автор: Гость