По проселочной дороге велосепидист едет со скоростью х км/ч, а по шоссе в 3 раза быстрее. Запишите на математическом языке: а) скорость велосепидиста при движении по шоссе; б) за 3 ч езды по шоссе велосепидист проехал на 35 км...

Математика

По проселочной дороге велосепидист едет со скоростью х км/ч, а по шоссе в 3 раза быстрее. Запишите на математическом языке: а) скорость велосепидиста при движении по шоссе; б) за 3 ч езды по шоссе велосепидист проехал на 35 км больше, чем за 2 часа по проселочной дороге.

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