назвние клавиши переключения регистров

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shift+ ctrl, эти клавиши шифт и контрл расположены в 2 сторонах клавиатуры, слево и справа, имеют специфические названия левый и правый шифт и контрл, особенности заключаются в том что возможна а компьютетре или ноутбуке есть возможность переключения языков шифт и альт, название клавиши ереключения регистров Capslock , так же есть возможность зажатой левой шифт и любая буква