назвние клавиши переключения регистров

Экономика
назвние клавиши переключения регистров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
shift+ ctrl, эти клавиши шифт и контрл расположены в 2 сторонах клавиатуры, слево и справа, имеют специфические названия левый и правый шифт и контрл, особенности заключаются в том что возможна а компьютетре или ноутбуке есть возможность переключения языков шифт и альт,    название клавиши ереключения регистров Capslock , так же есть возможность зажатой левой шифт и любая буква
Гость:
Клавиши переключения регистров Caps Lock, Shift, Ctrl, Alt.
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