отметь на координатном луче точки 2, 1\2, 1\3, 3\4

Математика
отметь на координатном луче точки 2, 1\2, 1\3, 3\4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на луче поставь точки 2,1/2;1/3;3/4.
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