УКАЖИТЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЛАЯ БЕРЁЗА ПОД МОИМ ОКНОМ ИЭ ЭТОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

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УКАЖИТЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЛАЯ БЕРЁЗА ПОД МОИМ ОКНОМ ИЭ ЭТОГО СТИХОТВОРЕНИЯ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
белая дополнение береза сказуемое под моим дополнение окном объстоятельство 
Гость:
Белая береза под моим окном. (что?) береза - подлежащее береза(какая?) белая, белая- определение под моим окном-дополнение
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