що таке координатна площина?

Математика
що таке координатна площина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площина, на якій задана прямокутна система координат називається координатною..
Гость:
пересечение двух взаимно перпендикулярных координатных прямых с точкой пересечения О (началом координат) называют прямоугольной системой координат или координатной плоскостью
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