що таке координатна площина?
Математика
що таке координатна площина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площина, на якій задана прямокутна система координат називається координатною..
Гость:
пересечение двух взаимно перпендикулярных координатных прямых с точкой пересечения О (началом координат) называют прямоугольной системой координат или координатной плоскостью
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Туристы проехали поездом 840 км и теплоходом 415 км, после чего им осталось проехать на автомобиле 265 км и пройти пешком 72 км. Найди длину всего ...