як помножити дріб і натуральне число?

Математика
як помножити дріб і натуральне число?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
число умножаешь на числитель..
Гость:
чтобы умножить обыкновенную дробь на натуральное число, нужно числитель умножить на это число, а знаменатель оставить прежним
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