Сочинение: Самый счастливы день

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Сочинение: Самый счастливы день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну примерно вот так, если что переделывай) Самый мой любимый день — это подготовка к встрече Нового года. В этот день вся семья собирается вместе, и мне это очень нравится. Каждый занимается своим, порученным ему делом. Я и дедушка собираем елку, а потом и наряжаем ее. Мы украшаем ее игрушками, гирляндами, электрическими лампочками. Потом мы готовим праздничный ужин, накрываем на стол и ждем наступления Нового года, но я его не дожидаюсь и засыпаю. Мне интересно, какие будут подарки?  Ко мне приходит мой брат. Он моложе меня, я очень люблю с ним играть. Он ходит в школу, но не в ту, в которой учусь я. Мы играем с ним, делимся впечатлениями о школе, об отметках, о школьных товарищах и других интересующих нас предметах.  Я очень люблю своего брата и скучаю по нему, если она долго не приходит.
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