Сочинение: Самый счастливы день

Гость: Гость:

Ну примерно вот так, если что переделывай) Самый мой любимый день — это подготовка к встрече Нового года. В этот день вся семья собирается вместе, и мне это очень нравится. Каждый занимается своим, порученным ему делом. Я и дедушка собираем елку, а потом и наряжаем ее. Мы украшаем ее игрушками, гирляндами, электрическими лампочками. Потом мы готовим праздничный ужин, накрываем на стол и ждем наступления Нового года, но я его не дожидаюсь и засыпаю. Мне интересно, какие будут подарки? Ко мне приходит мой брат. Он моложе меня, я очень люблю с ним играть. Он ходит в школу, но не в ту, в которой учусь я. Мы играем с ним, делимся впечатлениями о школе, об отметках, о школьных товарищах и других интересующих нас предметах. Я очень люблю своего брата и скучаю по нему, если она долго не приходит.