помогите пожалуйста с русским умоляяю вааас оочень прошу!1!1 1. Запишите 10 слов, в которых были бы только гласные о. в русском языке есть слово с семью о. найдите его! Составьте сложносочиненные предложения с этим словом, соед...
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помогите пожалуйста с русским умоляяю вааас оочень прошу!1!1 1. Запишите 10 слов, в которых были бы только гласные о. в русском языке есть слово с семью о. найдите его! Составьте сложносочиненные предложения с этим словом, соединяя предложения сочинительными союзами и,а,но,ни-ни. 2.Составьте сложносочиненные предложения с этими причастиями: слышащий,шепчущий,дремлящий. 3. Разберите слова противопоставление и сопоставление по составу и назовите их корень. Составьте с данными словами сложносочиненные предложения с противительным союзом 4. Составьте со словами вдохновение,душа,дух одно сложносочиненное предложение с противительным союзом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Локон, кот, рот, молоко, воск, пробор, вопрос, поводок, ободок, кокос. Обороноспособность :) Воины перешли к обороноспособности, а остальные, у кого не было оружия, принялись открывать ящики с боеприпасами.
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